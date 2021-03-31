اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حريق نشب بعقار سكنى فى كرداسة

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:57 م
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حريق نشب بعقار سكنى فى كرداسة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة اشتعال النران فى عقار سكنى مقيم به فى منطقة كرداسة شمال الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير الآدلة الجنائية بشأن فحص أثار الحريق؛ لتحديد أسباب وظروف الواقعة.

ولقى شاب مصرعه نتيجة اشتعال حريق بعقار في كرداسة، بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

ومن خلال المعاينة، تبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

الجيزة

مصرع شاب فى حريق

جريمة كرداسة

حادث كرداسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة