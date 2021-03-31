التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حريق نشب بعقار سكنى فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة اشتعال النران فى عقار سكنى مقيم به فى منطقة كرداسة شمال الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على إعداد تقرير الآدلة الجنائية بشأن فحص أثار الحريق؛ لتحديد أسباب وظروف الواقعة.

ولقى شاب مصرعه نتيجة اشتعال حريق بعقار في كرداسة، بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

ومن خلال المعاينة، تبين أن الحريق أسفر عن مصرع شاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.