اليوم السابع
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البرلمان العربى يجدد دعم مصر فى "سد النهضة" ويحمل إثيوبيا مسئولية "القرارات الأحادية"

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:05 ص
البرلمان العربى يجدد دعم مصر فى "سد النهضة" ويحمل إثيوبيا مسئولية "القرارات الأحادية" رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
وكالات الأنباء

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أعرب البرلمان العربى عن تضامنه وتأييده التام لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى ضمان حقوقهما المشروعة فى حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأى مساعٍ تسهم فى حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى نحو يراعى مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية ، مشدداً على أن مصر والسودان ركيزة أساسية فى الحفاظ على الأمن القومى العربى، وأن أمنهما المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى ككل.
 
 
وفي بيان له الأربعاء، أكد البرلمان العربى على رفضه القاطع لأى إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا ويطالبها بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التى قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر فى المنطقة، فى الوقت الذى توجد فيه الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التى من شأنها أن تجنب المنطقة أى مسارات قد تؤثر على أمنها واستقرارها.
 
 
وقال البيان : "يدعو البرلمان العربى اثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التى تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لإنهاء الأزمة والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة"، محملاً الجانب الأثيوبى المسئولية الكاملة عن أية إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التى يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولى.

مصر

البرلمان العربى

سد النهضه

ملف سد النهضه

نهر النيل

مياه نهر النيل

اثيوبيا

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