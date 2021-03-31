الإعلام الأمريكى مهووس بكلب بايدن.. "ميجور" يثير الجدل بعد حادث العض الثانى

كتبت ريم عبد الحميد

منذ دخوله إلى البيت الأبيض، كان كلبا الرئيس الأمريكى جو بايدن محل اهتمام كبير من وسائل الإعلامية، وزاد الأمر بعد تم الإعلان عن تورط أكبرها فى حادث عض قبل أسابيع، وتكرر الأمر مجددا مؤخرا.

وقالت مجلة بولتيكو الأمريكية، إن واحدا من كلبى عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن، جيرمان شيبرد، قد تورط فى حادثة عض أخرى، وفقا للبيت الأبيض، بعد أسابيع قليلة من حادث أصيب فيه أحد موظفى الخدمة السرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلب الإنقاذ ماجور، كان فى نزهة خارجية عندما وقعت الحادثة الثانية، بحسب ما قال المتحدث باسم السيدة الأولى جيل بايدن.

وقال المتحدث، إن الكلب ماجور لا يزال يتأقلم مع محيطه الجديد، وقام بعض شخص ما أثناء سيره. وأضاف المتحدث أن الشخص تم علاجه من قبل الوحدة الطبية للبيت الأبيض بداعى الحذر وأعيد للعمل دون إصابة.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الإثنين الماضى فى حديقة البيت الأبيض، وهاجم الكلب فيها عضو بخدمات الحدائق الوطنية، بحسب ما قالت سى إن إن.

وتقول شبكة فوكس نيوز، إن الإعلام كان مهووسا دائما بكلب الرئيس، فعندما وصل ميجور إلى البيت الأبيض.

بينما وصفت قناة NBC الكلب ميجور بأنه رائدا، باعتباره أول كلب ملاجئ يعيش فى البيت الأبيض. وتحدثت قناة CBS عن سعادة الكلب الثانى، تشامب بسريره الجديد قرب المدفئة، وكيف أن ميجور يجب الجرى حول حديقة البيت الأبيض.