الإحصاء: نحو 1.1 مليون تصريح عمل حصل عليه المصريون عام 2019

كتب: مدحت عادل

سجل إجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج "أول مرة/تجديد"، نحو 1.1 مليون تصريحا عام 2019، مقابل 1.08 تصريحا عام 2018 بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 2.5%، بينما يشير التوزيع العددى والنسبى لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج طبقا لنوع التصريح "أول مرة/تجديد"، في الأعوام من 2015 حتى عام 2019 إلى انخفاض إجمالى تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج من 1.3 مليون تصريح عام 2015 إلى حوالى 1.08 مليون تصريح عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 18.8%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن أعلى نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج وفقا للحالة التعليمية فى الأعوام من 2015 حتى عام 2018 كانت للحاصلين على المؤهلات المتوسطة بنسبة 37.4%، يليهم حملة المؤهلات العليا بنحو 29.5% من إجمالى التصاريح للمصريين للعمل بالخارج عام 2018، فى حين أن أقل نسبة للمهاجرين المصريين بالخارج للحاصلين على مؤهلات فوق المتوسط بنحو 4.5% من إجمالى عدد المهاجرين عام 2018.

وتم إطلاق أول تقرير إحصائى وطني حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مايو 2018، والتي أسفرت نتائجه عن توافر عدد 105 مؤشر بنسبة 43% ويلاحظ أن المؤشرات المتعلقة بالهجرة بصورة مباشرة وعددها 7 مؤشرات لم يتوافر منها غير مؤشر واحد فقط والذي يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج، كما تم إطلاق التقرير الثانى لرصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة فى ديسمبر 2019، والذي أظهرت نتائجه توافر عدد 116 مؤشر من إجمالى مؤشرات التنمية المستدامة بنسبة 47.5%.