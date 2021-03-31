الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح وينفذ 82 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 177 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 148متهم بينها 15 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجات.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (82153) حكم قضائى متنوع ،بإجمالى (6533) محكوم عليهم، بينها (362) حكم جناية، و(24517) حكم حبس جزئى.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (28) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (229) قضية مخدرات .. بإجمالى (248) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (19٫745 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (29٫288 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫178 كيلو جرام).