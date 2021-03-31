اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح وينفذ 82 ألف حكم

الأربعاء، 31 مارس 2021 11:23 ص
الأمن العام يضبط 177 قطعة سلاح وينفذ 82 ألف حكم الأمن العام
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة  فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 177 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 148متهم بينها 15 بندقية آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجات.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (82153) حكم قضائى متنوع ،بإجمالى (6533) محكوم عليهم، بينها (362) حكم جناية، و(24517) حكم حبس جزئى.

وأثمرت الجهود  فى مجال ضبط التشكيلات العصابية  عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (7) متهمين، إرتكبوا (28) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (229) قضية مخدرات .. بإجمالى (248) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (19٫745 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (29٫288 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫178 كيلو جرام).

 


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