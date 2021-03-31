اليوم السابع
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الأمن الروسى يحبط مخطط لسرقة 1.1 مليار روبل من أحد المصارف

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:26 م
الأمن الروسى يحبط مخطط لسرقة 1.1 مليار روبل من أحد المصارف الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أفاد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، باعتقال 9 أشخاص فى إقليم ستافروبول، جنوبى البلاد، بتهمة الضلوع فى سرقة كمية ضخمة من الأموال بأجهزة الصراف الآلى.

وذكر الجهاز فى بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" أنه تمكن كذلك من منع سرقة 1.1 مليار روبل من حساب فى أحد المصارف.

وأضاف "تم قمع نشاط عصابة إجرامية نفذ أعضاؤها سلسلة من سرقات الأموال من أجهزة الصراف الآلى التابعة لإحدى المؤسسات المصرفية فى إقليم ستافروبول، وتم إنجاز التحقيق فى القضية وإدانة المتهمين فيها".. مشيرا إلى أنه تم الحكم على زعيم العصابة بالسجن لمدة 16 عاما.

ووفقا لمعطيات التحقيق، قام المجرمون فى عام 2018، بالتسلل إلى شبكة كمبيوترات أحد المصارف، واختلسوا الأموال من أجهزة السحب الآلى، وفى مايو عام 2019، تمكن رجال الأمن من القبض على عناصر العصابة فى 6 مناطق روسية، وخلال ذلك تمت مصادرة 12.5 مليون روبل نقدية، وكذلك 567 بطاقة مصرفية بلاستيكية تحمل فى حساباتها أكثر من 450 مليون روبل.


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