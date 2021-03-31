اليوم السابع
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الآثار تطلق فيلما ترويجيا عن "موكب المومياوات الملكية" بمشاركة حسين فهمي وآسر ياسين

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:01 ص
الآثار تطلق فيلما ترويجيا عن "موكب المومياوات الملكية" بمشاركة حسين فهمي وآسر ياسين نقل المومياوات - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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مع بدء العد التنازلي للحدث الذي ينتظره العالم "موكب المومياوات الملكية"، تطلق وزارة السياحة والآثار فيلماً ترويجياً بمشاركة عدد من الفنانين المصريين، وهم حسين فهمي، وآسر ياسين، وأمينة خليل، يتضمن محتوى حصريا عن تاريخ الـ22 مومياء ملكية التى ستنقل في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يوم السبت المقبل 3 أبريل. 
 
 
 
ويلقى الفيلم مزيدا من الضوء من لقطات حصرية على تاريخ كل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.

السياحة والآثار

المومياوات الملكية

موكب المومياوات الملكية

متحف الحضارة

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