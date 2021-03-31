اعتقال 76 ناشطا بالنمسا قطعوا طريق المطار احتجاجا على ترحيل أشخاص

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أعلن كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم أن الشرطة قامت بترحيل عشرات الأشخاص إلى أفغانستان أمس بعضهم متورط فى جرائم جنائية ، مستنكرا مظاهرات بعض النشطاء وقيادات الأحزاب اليسارية للاحتجاج على عملية الترحيل.

وقال وزير داخلية النمسا ،في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن النشطاء اليساريين قاموا بقطع طريق المطار السريع وهو أمر مرفوض وتم التدخل الأمني فورا وتفريق المتظاهرين.

ولفت الوزير إلى وجود سوء فهم كبير أحاط بعملية الترحيل ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم من بينهم أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية في النمسا مثل السطو والإيذاء الجسدي الخطير والسرقة والتحرش الجنسي والتهديد.

وأشار الوزير إلى اعتقال 76 متظاهرا أغلبهم قدم من ألمانيا ، مشيرا إلى أن المظاهرات لن تمنع استمرار اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالترحيل وتجريم قطع الطرق.