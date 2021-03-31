اعتقال عناصر من جيش النيجر لتورطهم فى محاولة انقلاب قبل حلف الرئيس المنتخب اليمين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أفادت وكالة رويترز بأنه سمع إطلاق نار كثيف قرب مقر رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.

وبدأ إطلاق نار كثيف حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، 02:00 بتوقيت جرينتش، واستمر حوالي 30 دقيقة.

وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون وسط توترات سياسية في البلاد بعد فوز بازوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فبراير.

ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرا.

وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر أمنية بأن الوضع في النيجر "تحت السيطرة" بعد اعتقال عناصر الجيش الذين كانوا وراء محاولة الانقلاب.