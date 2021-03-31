اعتقال شخص اعتدى على السفير السويسرى فى الولايات المتحدة

وكالات

ألقت الخدمة السرية الأمريكية القبض على متسلل بعد مزاعم باعتدائه على السفير السويسرى لدى الولايات المتحدة فى مقر إقامته فى واشنطن، بحسب ما أفادت" روسيا اليوم".

ووفقا لوثائق المحكمة تم الإبلاغ عن "شخص غير مرغوب فيه" فى حوالي الساعة 2 صباحا الاثنين الماضى فى منزل السفير جاك بيتلود، الملحق بالسفارة السويسرية، مشيرة إلى أن الرجل الذي يدعى كريستيان ديفيد ماندفيل من مدينة بورتلاند في ولاية أوريجون، رفض مغادرة المبنى بعد أن عثر عليه الموظفون.

وبعد وصول عميل الخدمة السرية إلى السفارة، دخل مع السفير إلى المنزل، فما كان من ماندفيل إلى أن بدأ بالركض إلى داخل المبنى، وعندما حاول السفير قطع طريقه، قام ماندفيل بدفعه.

وقال عميل الخدمة السرية في وثائق المحكمة: "رفع السفير يديه لوقف ماندفيل، لكن الأخير قام بدفع السفير"، مشيرا إلى أنه تمكن من إيقاف ماندفيل وإلقاء القبض عليه.