اعترافات عاطل: تاجرت فى الحشيش رغبة فى الثراء وملحقتش

كتب عبد الله محمود

اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بأنه تاجر فى المواد المخدرة، واتخذ من منطقة حدائق القبة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث كان يوزع "الحشيش" على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بهدف الثراء السريع.

وأضاف العاطل فى التحقيقات أنه يتاجر في المخدرات بقصد جنى مبالغ مالية طائلة، مضيفا أنه تخذ من منزله وكرا له لتخزين المواد المخدرة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء مخدر الحشيش داخل بهو العقار الذى يقطن به، وقاتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وأمرت النيابة العامة بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث حدائق القبة بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، إضافة إلى إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت القضية أثناء مرور ضباط مباحث حدائق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث أشتبهوا فى شخص داخل أحد العقارات ، بمجرد أن رأى القوة حتى ارتبك وحاول الهروب، من سطح العقار للعقار المجاور ، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبتفتيشه والمنزل عثرت على كمية كبرة من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته.