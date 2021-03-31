اصطدام قطار بسيارة نقل "خرسانة" غرب الإسكندرية دون إصابات

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح- القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أصر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.

تم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أي خسائر أو إصابات.