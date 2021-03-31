اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 مارس 2021 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اصطدام قطار بسيارة نقل "خرسانة" غرب الإسكندرية دون إصابات

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:44 م
اصطدام قطار بسيارة نقل "خرسانة" غرب الإسكندرية دون إصابات حادث تصادم - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدى عبور سيارة نقل الخرسانة علي مزلقان بمزلقان مرغم غرب الإسكندرية، إلى الاصطدام بقطار "مطروح القاهرة"، دون حدوث أى إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير القطارات، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح- القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.
 
علي الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أصر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.
 
تم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أي خسائر أو إصابات.

 


حادث قطار الاسكندريه

قطار الاسكندريه

الاسكندريه

حركه القطارات

مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سائقو القطارات يعتذرون عن حادث قطارى سوهاج: نعد بتقديم أفضل ما لدينا للركاب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:28 م

الرئيس السيسى: مشروعات النقل تتكلف 100 مليار دولار وحادث القطار وجعنا كلنا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:37 م

"نزيف القضبان" يحصد أرواح المئات حول العالم.. 47 حادث قطار منذ بداية 2020.. ثغرات التكنولوجيا والأخطاء الفردية تخلف كوارث في الولايات المتحدة وأوروبا.. و"مزلقان إنديانا" الأمريكية يسبب كوارث

الإثنين، 29 مارس 2021 02:12 م

بعد حادث قطار سوهاج.. كيف تحصل على تعويض من مجمعة تأمين حوادث القطارات والمترو؟

الإثنين، 29 مارس 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة