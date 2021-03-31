احتفالية bt100 تمنح نستله جائزة عن مبادرات المسئولية المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة

منحت احتفالية bt100، جائزة لشركة نسلته مصر، عن مبادرات المسئولية المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة، وتسلمت الجائزة نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر.

وعقدت احتفالية bt100، أمس الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة "بنية" كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.

نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر تتسلم جائزة bt100