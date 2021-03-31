وذكرت الخارجية الإيطالية أن الأمين العام للوزارة إليزابيتا بيلونى استدعى السفير سيرجى رازوف بتوجيه من وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو.

كانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت ضابطا فى القوات المسلحة الروسية يعمل بالسفارة الروسية فى روما ونقيبا فى البحرية الإيطالية بتهمة التجسس، وأشار بيان للشرطة إلى أن عملية الاعتقال تمت خلال اجتماع سرى مباشر بينهما بعد نقل ضابط إيطالى لوثائق سرية مقابل مبلغ من المال، موضحا أنه بعد استكمال الإجراءات الرسمية تم القبض على الضابط الإيطالى، بينما لا يزال وضع الضابط الروسى قيد النظر بسبب وضعه الدبلوماسى.