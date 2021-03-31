اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 05:17 م
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إنشاء 5 مقار لبنوك الأسئلة بالدقهلية استعدادا للامتحانات الإلكترونية

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:25 م
إنشاء 5 مقار لبنوك الأسئلة بالدقهلية استعدادا للامتحانات الإلكترونية اجتماع وكيل تعليم الدقهلية
الدقهليه - شريف الديب

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عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماع بموجهى عموم المواد الدراسية بحضور كلا من مدير عام الخدمات الدكتور حازم الالفى ، ومدير المكتب الفنى الدكتور محمود المغازى ، ومدير إدارة الأمن وليد محى ، وتناول الاجتماع ما جاء بالنشرة الواردة من نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجى الدكتور أحمد محمد طاهر .

ونافش وكيل الوزارة التعليمات الواردة من الوزارة ، الخاصة بإنشاء مقار لبنوك للأسئلة على مستوى المديرية ، بداية من المرحلة الإبتدائية حتى الثانوية ، وكذلك توفير مقار لبنك الأسئلة طبقا لنظام التقييم الجديد للمراحل الدراسية ، التى سوف تستخدم نظام الامتحانات الالكترونية للمراحل التعليم المختلفة (الإبتدائية والإعدادية والثانوية ) ، على أن يتم تأمين المقار تأمين كامل ولا يسمح بالدخول لغير المستهدفين، مع تكليف مسئول أمن ومسئول إدارى يختص بكافة الأمور الأمنية والإدارية ، وتكليف مسئول منسق للتواصل مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ، وتكليف مسئول مختص فنيا من التطوير التكنولوجى بالمديرية ، وتحت الإشراف الإدارى والفنى لمدير مركز التطوير التكنولوجى، بتشغيل الأجهزة وتقديم الدعم الفنى والتواصل مع الإدارة العامة للبنية الإساسية التكنولوجية بالوزارة .

كما يكلف المختصين بمخازن المديرية باستلام الأجهزة الخاصة بكل مقر ، وتسليمها لكل مقر من الإدارة العامة للبنية الإساسية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، اعتبارا من السبت الموافق 2/4/2021 وإعادتها مرة آخرى بعد الإنتهاء .

وتم اقتراح المقرات الاتية بالإدارات التعليمية (ميت غمر -السنبلاوين -دكرنس-بلقاس-طلخا-المديرية ) 

وتم تحديد الهيكل الإدارى للمقار المكون من 20 معلم ، بالإضافة إلى مسئول إدارى -ومسئول امن - مسئول التواصل مع المركز القومى للإمتحانات والتقويم التربوى -ومسئول مختص فنيا من التطوير التكنولوجى بالمديرية .

كما سيتم اختيار واضعى الاسئلة بعناية فائقة بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات .

 

 


الدقهليه

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انشاء مقار لبنوك الاسئلة

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