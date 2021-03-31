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إندونيسيا: منفذة الهجوم على مقر الشرطة بجاكرتا من أتباع تنظيم داعش

الأربعاء، 31 مارس 2021 06:17 م
إندونيسيا: منفذة الهجوم على مقر الشرطة بجاكرتا من أتباع تنظيم داعش الشرطة الإندونيسية
كتب محمد جمال

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أعلن قائد الشرطة الإندونيسية ليستيو سيجيت برابو في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن امرأة قتلت برصاص الشرطة الإندونيسية في مقر الشرطة الوطنية الرئيسي بتبادل لإطلاق النار، وأضاف أن المهاجمة كانت "ذئبا منفردا" يؤمن بفكر تنظيم "داعش"، وصرح بأن المهاجمة تبلغ من العمر 25 عاما وكانت قد نشرت علم "داعش" على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من الهجوم، بحسب " روسيا اليوم".

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة الوطنية الإندونيسية قتلت اليوم امرأة مسلحة دخلت مقرها الرئيسي في العاصمة جاكرتا، وبثت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر امرأة محجبة ترتدي ملابس سوداء طويلة، وقد دخلت موقف سيارات داخل المقر الرئيسي للشرطة الوطنية ووجهت سلاحا ناريا صوب عدد من الضباط وتوجهت نحو مقر قائد الشرطة.

وأطلق ضباط آخرون الرصاص على المرأة، ما أدى إلى مقتلها، واقترب أحد عناصر الوحدة المعنية بتفكيك المتفجرات من جثتها بهدف التأكد من عدم وجود أي مواد متفجرة عليها.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصابة 20 شخصا جراء تفجير انتحارى مزدوج نفذه زوجان أمام كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي، واعتقال 13 شخصا على الأقل في إطار التحقيقات في الاعتداء.


إندونيسيا

جاكرتا

داعش

هجوم إندونيسيا

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