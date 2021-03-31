قالت السفارة الروسية فى البرازيل، إن الشركة البرازيلية Uniao Quimica، أنجزت إنتاج مجموعة تجريبية من المكون النشط للقاح الفيروسى الروسى "سبوتنيك V" فى برازيليا.
وأضافت السفارة فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، " أنها بدأت هذه المرحلة من العملية فى أكتوبر من العام الماضى، وهى خطوة مهمة نحو نقل التكنولوجيا لضمان إنتاج اللقاح الروسى فى البرازيل". مشيرة إلى أنه سيتم تحويل كل هذه المجموعة التجريبية، إلى مركز "جاماليا" الروسى، لاجتياز إجراءات مراقبة الجودة.
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