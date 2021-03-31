إعدام 6.5 طن أسماك مملحة ومنتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرار رقم 138 لسنة 2021 بتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المصانع والمخازن والمتاجر والمحلات والأسواق، والذى يتم تنفيذ أعمالها بإشراف مباشر من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ .

وأوضح نائب محافظ الدقهلية أن حملات المرور للجان التى تم تنفيذها على مدار يومين والتى ضمت مسئولى التفتيش البيئي والمتابعة وممثلى مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة ، أسفرت عن ضبط مصنعا لتصنيع وتدخين الأسماك ومصنعا لمنتجات الألبان بميت غمر ، وثلاجة لحفظ الأغذية بدكرنس بهم العديد من المخالفات الصحية والبيئية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت.

وقد أوضحت تقارير المرور أن مصنع تصنيع وتدخين الأسماك يوجد بعزبة جاب الله بمركز ميت غمر ، ولم يقدم المصنع تقرير الحماية المدنية الذي يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق ، مما يعد مخالفة للقانون والقرارات الصادرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت الغير مؤمنة ضد مخاطر الحريق ، وما يفيد بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات مما يخالف قانون البيئة، ولم تتوافر بالمنشأة الاشتراطات الصحية وعدم وجود طفايات حريق .

كما تم إعدام 2.650 طن أسماك مملحة " فسيخ ورنجة وسردين" متغيرة فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان بقرية ميت القرشي، لا تتوافر به الاشتراطات الصحية والحماية من الحريق ، ويقوم بالتخلص من المخلفات السائلة على مصرف زراعي ، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين .

وتم إعدام كمية قدرها 3.820 طن منتجات ألبان " جبنة رومي وجبنة مطبوخه وجبنة كيري ومش فلاحي " غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وقد تقرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي ومسئولي الرخص وفني الإدارة الهندسية للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لورود خطاب معتمد ومختوم علي غير الطبيعة بشان المصنع المذكور وتقرر مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الصادرة ، وغلق المنشأة لوقوعها خارج الحيز العمراني وغير حاصلة على براء وزارة الزراعة .

اما عن ثلاجة حفظ الأغذية بدكرنس، فتم التحفظ على 132 كرتونة وزن الكرتونة 15 كيلو جرام سمك ماكريل ، و67 كرتونة وزن الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالي 3.340 طن بالمخالفة لأحكام القانون ، حيث إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

ووجه محافظ الدقهلية لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات بالمنشآت المشار إليها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المختصة " التموين والصحة والقوى العاملة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية " .



المضبوطات بالحملة وأعدامها

أعدام المضبوطات