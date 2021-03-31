اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 12:47 م
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط

الأربعاء، 31 مارس 2021 12:04 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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أصيب 7 أشخاص قبل قليل فى حادث تصادم وقع اليوم، الأربعاء، بين سيارتين بأسيوط بمدخل قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط العام والإيمان وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية شطب بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل القرية ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ ووقوع التصادم بين سيارتين إحداهما ملاكى وأخرى ميكروباص بمدخل القرية بسبب زيادة السرعة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم قائد الملاكى وتم نقل المصابين 4 حالات لمستشفى الايمان و3 حالات للمستشفى العام بمدينة أسيوط لتلقى العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى رفع آثار الحادث ، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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