إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق ههيا - الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أصيب 5 أشخاص من محافظة الشرقية، اثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى، بطريق "ههيا / الزقازيق " ناحية قرية العدوة، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز ههيا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور دفعت بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، و تقديم العلاج اللازم، وتبين أن إصابات بين متوسط وبسيطة، من بينها إصابات بكدمات وجروح وكسور وسحجات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.