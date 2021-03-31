اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 04:17 م
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إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق ههيا - الزقازيق

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:45 م
إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق ههيا - الزقازيق إسعاف - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصيب 5 أشخاص من محافظة الشرقية، اثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى، بطريق "ههيا / الزقازيق " ناحية قرية  العدوة، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار  مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز ههيا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

 

وعلى الفور دفعت بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، و تقديم العلاج اللازم، وتبين أن إصابات بين متوسط وبسيطة، من بينها إصابات بكدمات وجروح وكسور وسحجات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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