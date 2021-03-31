إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق ههيا - الزقازيق

أصيب 5 أشخاص من محافظة الشرقية، اثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى، بطريق "ههيا / الزقازيق " ناحية قرية العدوة، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز ههيا يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق ههيا - الزقازيق أمام قرية العدوة التابعة لمركز ههيا ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وعلى الفور دفعت بسيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، و تقديم العلاج اللازم، وتبين أن إصابات بين متوسط وبسيطة، من بينها إصابات بكدمات وجروح وكسور وسحجات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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