إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بحاجز خرسانى بطريق السويس

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بحادث تصادم سيارة نقل بحاجز خرسانى بطريق الوردة البيضاء اتجاه 109 بعد النفق أمام قرية الرائد.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بتحرك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم نقلهم الى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام من أجل علاجهم بالإضافة فتح غرفة العمليات للحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى.

وأضاف المصد، أن أسماء المصابين هم كامل سعد عبد العزيز 37 عاما من محافظة البحيرة نوع الإصابة كسر فى العمود الفقرى وظيفة عامل بنا وأحمد ياسر عوض 21 عاما الغربية نوع الإصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم عامل بنا وضيف علام عوض 34 عاما محافظة البحيرة نوع الإصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم عامل بناء ومحمد إبراهيم حسنى 20 عاما جرح متهتك بالفم وسحجات وكدمات عامل بناء.