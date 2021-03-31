إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ



وتبين إصابة "ح..ام" 59 سنة، و"إ..ق.ا" 65 سنة، و"أ.إ.إ" 30 سنة، وجميعهم مقيمون بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، ويتلقون الإسعافات الازمة، وتحرر المحضر اللازم.

تلقت غرفة العمليات بإسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق كفر الشيخ القرضا، أدى لإصابة 3 مصابين بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.