اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 10:42 م
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إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:13 م
إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة، بطريق كفر الشيخ القرضا، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ. 

تلقت غرفة العمليات بإسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق كفر الشيخ القرضا، أدى لإصابة 3 مصابين بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة  "ح..ام" 59 سنة، و"إ..ق.ا" 65 سنة، و"أ.إ.إ" 30 سنة، وجميعهم مقيمون بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، ويتلقون الإسعافات الازمة، وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 

 


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كمين القرضا

مستشفى كفر الشيخ العام

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