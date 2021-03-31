اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 11:23 م
خالد صلاح
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أ ش أ: البنك المركزى يمدد إعفاء البنوك من وضع حدود لتركز محافظ الائتمان حتى نهاية 2021

الأربعاء، 31 مارس 2021 10:15 م
أ ش أ: البنك المركزى يمدد إعفاء البنوك من وضع حدود لتركز محافظ الائتمان حتى نهاية 2021 البنك المركزى المصرى
أ ش أ

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قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق قرار وضع حدود لتركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلًا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.
 
أعلن البنك المركزي في تعليماته الصادرة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز، في إطار الدعامة الثانية لمقررات "بازل" الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.
 
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% في حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلًا نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

البنك المركزى المصرى

المركزى المصرى

اقتصاد

محافظ البنوك الائتمانية

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