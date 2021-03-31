اليوم السابع
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أمطار ورياح بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة رغم الطقس السيئ.. فيديو

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:56 م
أمطار ورياح بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة رغم الطقس السيئ.. فيديو الطقس بكفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من كفر الشيخ لرصد حالة الأمطار والرياح مع استمرار حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وميناء البرلس.
 

وتعرضت مدن وقرى المحافظة، لهطول أمطار منذ صباح اليوم ما بين خفيفة ومتوسطة بالإضافة إلى الرياح ورغم ذلك لم تتوقف حركة الصيد وانطلقت من الميناء إلى البحري المتوسط أكثر من 160 مركبا بعد امتدادها بالوقود واحتياجاتها.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بمتابعة الأمطار ورفعها أول بأول ومتابعة حركة الصيد، كما أنه لم ترصد غرف العمليات أي حوادث على الطرق، مع استقرار حالة الطرق إلى الآن وهطول أمطار متقطعة على مدن ومراكز المحافظة.

ورصد "اليوم السابع"، حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ وهطول الأمطار المتوسطة والخفيفة والرياح المتوسطة أيضًا التى لم يؤثر على حركة الملاحة.
 

 


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