اليوم السابع
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خالد صلاح
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آخر تطورات اللقاح المصرى كوفى فاكس.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 مارس 2021 04:08 م
آخر تطورات اللقاح المصرى كوفى فاكس.. إنفوجراف لقاح كورونا - أرشيفية

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كشفت بيانات مجلس الوزراء، عن آخر جهود مصر فى تطوير لقاح مصرى لفيروس كورونا.

وقال البيانات، إن مصر بدأت العمل البحثى لتحضير اللقاح فبراير 2020، حيث سيعمل اللقاح المصرى يعمل بالتقنية التقليدية المستخدمة بلقاح "سينوفارم الصينى"، على أن يكون استخدام اللقاح المصرى على جرعتين مثل العديد من اللقاحات العالمية.

وأوضحت بيانات مجلس الوزراء، أن اللقاح الآن ينتقل للمرحلة التالية من التجارب، وسيكون متاحًا بعد 6 أشهر على الأقل.

وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إن هيئة الدواء المصرية منحت ترخيصًا لمصنع لإنتاج العينات الأولى التجريبية، بعد أن تم نشر بحث عن اللقاح المصرى بدوريات علمية عالمية بعد نجاح التجارب على الحيوانات.

وبذلك ستصبح مصر أول دولة بالشرق الأوسط تتوصل للقاح مضاد لكورونا بسواعد مصرية 100%.

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