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45 قتيلا فى حادث تدافع أثناء تشييع جثمان الرئيس التنزانى الراحل ماجوفولى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:59 ص
45 قتيلا فى حادث تدافع أثناء تشييع جثمان الرئيس التنزانى الراحل ماجوفولى رئيسة تنزانيا الجديدة
كتب سمير حسنى

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أعلنت الشرطة التنزانية، اليوم الثلاثاء، سقوط 45 قتيلا في حادثة تدافع أثناء تشييع جثمان الرئيس الراحل ماجوفولي، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وبدأت السلطات في تنزانيا تشييع جثمان الرئيس الراحل جون ماجوفولى، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة على رأسهم الرئيسة الجديدة للبلاد سامية حسن صلوحي، الذى خلفت "ماجوفولى".
 
وكان متحدث باسم الحكومة في تنزانيا قال إن سامية حسن، نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين، رئيسة للبلاد في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع في شرق أفريقيا، وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس جون ماجوفولي عن 61 عاما بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء الماضي، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.
 

تنزانيا

حادث تدافع

الرئيس الراحل ماجوفولي

الشرطة التنزانية

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