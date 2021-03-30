وكالة: رئيس حكومة إيطاليا وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة ماريو دراجى وزوجته ماريا سيرينيلا كابيلو خضعا للتطعيم ضد وباء كورونا صباح اليوم بتلقى لقاح أسترازينيكا فى مركز بمحطة قطارات روما، بناء على حملة التطعيم التى أعدتها مقاطعة لاتسيو.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن دراجى وزوجته وكلاهما 73 عاما، ينتميات للفئة العمرية التى بدأت السلطات فى تطعيمها منذ منتصف الشهر الجارى، وذهب إلى محطة السكك الحديدية المركزية فى روما، تيرمينى، حيث تم إنشاء مركز إدارة اللقاحات.

تقوم إيطاليا بتطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا باستخدام استرازينكا ومجموعات مثل قوات النظام والمعلمين وغيرهم من المعرضين للخطر.

من جانبه، تلقى ماتاريلا، 79 عامًا، جرعته الأولى أيضًا فى 9 مارس فى مستشفى سبالانزانى فى روما، عندما جاء دوره لاستلامها وفقًا للتقويم الإقليمى.