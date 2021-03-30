اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة: رئيس حكومة إيطاليا وزوجته يتلقيان لقاح كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:39 م
وكالة: رئيس حكومة إيطاليا وزوجته يتلقيان لقاح كورونا رئيس حكومة ايطاليا ماريو دراجى
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئاسة الوزراء الايطالية أن رئيس الحكومة ماريو دراجى وزوجته ماريا سيرينيلا كابيلو خضعا للتطعيم ضد وباء كورونا صباح اليوم بتلقى لقاح أسترازينيكا فى مركز بمحطة قطارات روما، بناء على حملة التطعيم التى أعدتها مقاطعة لاتسيو.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن دراجى وزوجته وكلاهما 73 عاما، ينتميات للفئة العمرية التى بدأت السلطات فى تطعيمها منذ منتصف الشهر الجارى، وذهب إلى محطة السكك الحديدية المركزية فى روما، تيرمينى، حيث تم إنشاء مركز إدارة اللقاحات.

تقوم إيطاليا بتطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا باستخدام استرازينكا ومجموعات مثل قوات النظام والمعلمين وغيرهم من المعرضين للخطر.

من جانبه، تلقى ماتاريلا، 79 عامًا، جرعته الأولى أيضًا فى 9 مارس فى مستشفى سبالانزانى فى روما، عندما جاء دوره لاستلامها وفقًا للتقويم الإقليمى.


ايطاليا

رئيس الحكومة الايطالية

لقاح كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة