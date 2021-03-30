وزير التعليم العالي وباسل سماقية وهبة السويدى وشريف حليو يشاركون باحتفالية bt100

كتب - هبة السيد - أحمد حسن - محمد أسعد - هانى الحوتى

وصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة باحتفالية bt100، المقامة بأحد فنادق القاهرة، كما وصل عدد من كبار رجال الأعمال باسل سماقية رئبس مجلس شركة قطونيل، عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة، شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا للتطوير العقاري، هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إبراهيم الحوت المدير التنفيذي لشركة موجو للصناعات الغذائية- دولاتو، محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- GLC، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ، مصطفى بخيت العضو المنتدب لشركة watchit،

وكانت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة باحتفالية bt100، المقامة بأحد فنادق القاهرة، كما وصل أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كما وصل عدد من كبار رجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات من بينهم محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أحمد مكي الرئيس التنفيذي لشركة بنية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية-ايسترن كومباني، أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار، أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا، رامي جاد مدير عام شركة رينو مصر، أحمد غزي رئيس شركة إيه سي جي أي تي إف، طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج، هيثم عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، نهلة كمال عضو مجلس إدارة التنفيذي لشركة نستله مصر.

تُعقد احتفالية bt100، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عددا من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتأتي الفعالية بمشاركة أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي، كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتماما واسعا وحضورا لافتا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادي في مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة "بنية" كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.