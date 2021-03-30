واشنطن بوست: ارتفاع 12% فى إصابات كورونا بأمريكا مع الاستعداد لموجة رابعة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن إصابات كورونا الجديدة فى الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا فى الأسبوع الماضى، لتقفز حوالى 12% على الصعيد الوطنى، فى الوقت الذى حث فيه كبار المسئولين الأمريكيين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة للمساعدة فى عكس هذا الاتجاه.

ووصل متوسط الإصابات الجديدة فى 7 أيام 63 ألف لأول مرة منذ قرابة شهر، وفقا لبيانات الصحيفة، فى حين أن ولايات مثل ميتشيجان وفيرمونت ونورث داكوتا سجلت زيادات كبيرة فى الإصابات الجديدة. وقالت واشنطن بوست إن الولايات المتحدة تستعد على ما يبدو لموجة رابعة من الوباء حتى مع توسيع أهلية الحصول على اللقاح فى كثير من الولايات.

وشهدت ولاية ميتشيجان زيادة فى الإصابات الجديدة بنحو 57% خلال الأسبوع الماضى، كما سجلت الولاية التى خففت إجراءات كورونا فى وقت سابق هذا الشهر، أكبر زيادة فى حالات العلاج بالمستشفيات التى زادت أكثر من 47%.

يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن وكبار مسئولى الصحة الجمهور الذى أصابه الجزع إلى اليقظة ضد فيروس كورونا بعدما حل الشباب محل كبار السن فى بعض المستشفيات الأمريكية، وبلغ إجمالى الإصابات فى الولايات المتحدة 30 مليون إصابة منذ بداية الوباء.

وحتى مع الإسراع فى توزيع اللقاحات، وإظهار بحث جديد أن اللقاحات فعالة بشكل كبير، قال بايدن إنه يجب على الولايات تعليق خطط إعادة الفتح، وعلى حكامها إعادة أوامر الإلزام بارتداء الكمامة.

وذكرت الصحيفة أن بعض المستشفيات شهدت إصابة أشخاص أصغر سنا بمرض أشد ضراوة، فيما اعتبر دليلا على أن اللقاحات تحمى من هم أكبر من 65 عاما الذين كانوا من قبل الفئة الأكثر عرضة للإصابة، لكنها تركت من لم يحصلوا على اللقاح منهم معرضين للخطر. وأكدت واشنطن بوست أن سلالة جديدة أكثر عدوى وتسبب مرضا أكثر خطورة تنتشر فى الولايات المتحدة.