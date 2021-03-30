نقيب الفلاحين: مشروع الدلتا الجديدة يمثل ميلاد دولة زراعية جديدة

كتبت أسماء نصار

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مشروع الدلتا الجديدة يمثل ميلاد دولة زراعية جديدة لأنه يضيف للرقعة الزراعية أكثر من مليون فدان تروى بنظام الرى الحديث وتعتمد على مياه الصرف الزراعى المعالجة.



وأشاد صدام، باختيار مكان المشروع الذى يعظم الاستفادة منه، أنه يقع على امتداد طريق محور الضبعة القريب من أغلب محافظات الدلتا المكتظة بالمزارعين والمستثمرين الزراعيين المحليين، كما أن المكان يمتاز بتربة زراعية مثالية، وقريب من الموانئ والطرق الرئيسية.



وأوضح نقيب الفلاحين، أن هذا المشروع سوف يخلق مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة وحديثة ويساهم فى إنشاء مناطق صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، مما يدعم الأمن الغذائى لكل المصريين ويوفر الملايين من فرص العمل وهو نواة للزراعة الحديثة واستخدام نظم الرى المتطورة فى أراضى بكر تخرج أجود المنتجات الزراعية الصالحة للتصدير إلى كافة دول العالم.



ولفت صدام، إلى أن هذا المشروع أحد الحلقات فى التوسع الزراعى وزراعة واستصلاح 4 ملايين فدان لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، فضلًا على أن هذا المشروع يدعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة جراء تصدير الفائض من المنتجات الزراعية حيث يساهم فى استقرار أسعار المنتجات الزراعية ويفتح آفاق جديدة للشباب المصرى من الزراعيين والمهتمين بالشأن الزراعى.