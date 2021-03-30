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مياه النيل خط أحمر.. صفحات الرئيس السيسى تنشر جانبا من تصريحاته بقناة السويس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:01 م
مياه النيل خط أحمر.. صفحات الرئيس السيسى تنشر جانبا من تصريحاته بقناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الحسابات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواقع التواصل الاجتماعى، جانبًا من كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث وجه الرئيس التحية لهيئة قناة السويس بجميع عناصرها لجهودهم فى تعويم السفينة الجانحة.

 

وأشار إلى متابعته الأزمة يوميًا، مؤكدًا أن أداء العاملين بالقناة أكثر من مشرف، مضيفًا: "علينا الاستفادة من الدروس والعبر من حادث السفينة.. ورغم التحديات لم تحدث خسائر بشرية".

 

وأكد الرئيس أننا سنفتتح قريبا عدة موانئ ضمن خطة التطوير، كما أننا نتجاوز التحديات والأزمات بوعي المصريين.

 

وعبر الرئيس عن سعادته بتفاعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حل أزمة السفينة الجانحة، كما شدد الرئيس علي أن مياه النيل خط أحمر ولا يتصور أحد أنه بعيد عن قدراتنا.


السيسي

صفحة الرئيس علي فيس بوك

مواقع التواصل

مياه النيل

قناة السويس

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