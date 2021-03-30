موجز أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

كتب حسام الشقويرى

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 ، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها رئيس شعبة الأدوية: نستعد بجدية لمواجة كورونا الثالثة وإنتاج التطعيمات فى أبريل، واحتفالية bt100 تكرم وزراء ومسئولى كبرى المؤسسات الأكثر تأثيرا بالاقتصاد المصرى>

رئيس شعبة الأدوية: نستعد بجدية لمواجة كورونا الثالثة وإنتاج التطعيمات فى أبريل

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء والهيئة العامة لسلامة الغذاء وضعوا استعدادات جادة في الفترة من شهر يوليو وحتي شهر سبتمبر فى توفير المكملات الغذائية فى الموجة الثانية وسارعوا فى تسجيل الشركات المصنعة للأدوية المكملات الغذائية والمناعة، وبالفعل خلال الموجة الثانية كانت استعدادات الشركات لأدوية كورونا من 6 شهور إلى 12 شهرا.

وهيئة الدواء المصرية وضعت شروطا منها أنها لن تسمح بتصدير أى منتج دوائى إلا فى حالة وجود مخزون لا يقل عن الـ 6 أشهر.

احتفالية bt100 تكرم وزراء ومسئولى كبرى المؤسسات الأكثر تأثيرا بالاقتصاد المصرى

تُعقد احتفالية bt100، مساء اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عددا من الوزراء ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصرى للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم فى مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030.

الصندوق السـیادى یكتتب بـ250 مليون جنيه فى صندوق التعلیم المصرى

أعلن كل من صندوق مصر السیادي والمجموعة المالیة ھیرمیس اكتتاب الصندوق في تغطیة الإصدار الثالث من صندوق التعلیم المصري المدار من قبل المجموعة المالیة ھیرمیس، حیث قام صندوق مصر السیادي بالاكتتاب في غالبیة الجولة الثالثة من صندوق التعلیم المصري بقیمة تتخطي 250 ملیون جنیھ.

وبالتزامن مع ذلك، وقّع صندوق مصرً السیادي اتفاقیة مع مجموعة "جیمس مصر" للتعلیم لتطویر وإدارة مدرستین غرب القاھرة؛ مستفیدا من أصول الدولة المنقولة إلیه لتفعیل استراتیجیتھ الھادفة إلى تعظیم العائد من تلك الأصول، ومن المخطط أن تقوم »جیمس مصر« بتدشین المدرستین بطاقة استیعابیة 2500 طالب لكل منھما على مساحة 30 ألف متر مربع.

ویعد ھذا الاستثمار ھو الأول لصندوق مصر السیادي في قطاع التعلیم المصري، وھو دلیل واضح على نجاح »جیمس مصر« في السوق المحلیة على مدار العامین الماضیین، ولأكثر من ستین عا ًما على مستوى العالم، عل ًما بأن استثمارات شركة »جیمس مصر« تجاوزت حال ًیا حاجز الملیار وستمائة ملیون جنیھ مصري منذ انطلاق عملیاتھا بالسوق المصري.

صناعة النفط الأمريكية توفر 7 مليارات دولار حال اعتمادها على الروبوتات

كشف تقرير حديث عن أن يمكن لصناعة النفط فى الولايات المتحدة توفير أكثر من 7 مليارات دولار من الأجور عن طريق الاعتماد على الروبوتات بدلا من البشر على منصات الحفر، وقد تحل الروبوتات محل 20% من وظائف حقول النفط خلال عقد.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة Rystad Energy المتخصصة فى بيانات الطاقة إن اثنين على الأقل من كل 10 عمال نفط على مستوى العالم فى مجال الحفر والدعم التشغيلى والصيانة يمكن استبدالهما بالروبوتات على مدى العقد المقبل.

وقد يؤدى ذلك إلى استبدال ما يقرب من 100 ألف من إجمالى الوظائف الولايات المتحدة.

الدولار يربح فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، وصعد إلى أعلى مستوى فى عام مقابل الين إذ أدى تسارع وتيرة تطعيمات كوفيد-19 وخطط لحزم تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة إلى إذكاء توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة.

لقى الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا الدعم بصفة عامة مع استيعاب المستثمرين لتداعيات انهيار صندوق الاستثمار عالي الاستدانة أرشيجوس كابيتال.

وصعد مؤشر الدولار فوق مستوى 93، وزاد في أحدث تعاملات نحو ربع بالمئة إلى 93.122 وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

كما تجاوز الدولار 110 ينّات، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس من العام الماضي. والدولار بذلك على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أواخر عام 2016 مع نهاية السنة المالية اليابانية هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.

مصر تحقق نموا 5% فى صاردات الأثاث خلال يناير وفبراير 2021 بـ43 مليون دولار

ارتفعت صادرات مصر من الأثاث بداية العام الجارى خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة نمو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ليبلغ قيمته 43 مليون دولار، وتصدرت السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول فى صادرات الأثاث المصرى وفقا لتقرير المجلس التصديرى للأثاث، وجاءت العراق فى المرتبة الثالثة ويليهم بالترتيب عمان، والسودان، والأردن، وليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا.

وذكر المجلس التصديرى للأثاث، إن معدلات نمو الصادرات بدأت مع بداية العام الجارى نسبيا، على عكس انخفاضها على مدار عام 2020 الماضى، وانخفضت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقى دول العالم، يأتى ذلك وفقا لتقرير الصادرات السنوى من المجلس التصديرى للأثاث عن عام 2020.