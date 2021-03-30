اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 عاملات فى مجال التطعيم ضد شلل الأطفال بشرق أفغانستان

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:20 ص
مقتل 3 عاملات فى مجال التطعيم ضد شلل الأطفال بشرق أفغانستان مسلحين - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدران حكوميان إن مسلحين قتلوا ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال اباد في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين حسبما قال مسؤول حكومي إقليمي. وأكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين.

وشهدت مراكز حضرية عددا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة.

وقُتلت ثلاث صحفيات في جلال اباد هذا الشهر في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وتحمل الحكومة طالبان مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.

 


افغانستان

طالبان

جلال اباد

الحكومة الأفغانية

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة