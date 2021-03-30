مقتل 14 من مسلحى طالبان فى عملية أمنية جنوب أفغانستان

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقة أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار.

وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحا أن الجيش الوطني الأفغانى أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية في منطقتي تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفي منطقة ميزان بإقليم زابول.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.