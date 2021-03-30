مقتل 14 من مسلحى طالبان فى عملية أمنية جنوب أفغانستان

لقى 14 من مسلحى طالبان على الأقل حتفهم اليوم الثلاثاء، وأصيب 8 آخرون خلال عملية مشتركة شنتها قوات الدفاع الوطنى الأفغانية فى منطقتى أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية المدعومة بالقوات الجوية استهدفت حركة طالبان في منطقة أرجنداب وبانجواى بإقليم قندهار.
وأشار البيان إلى مصادرة 3 رشاشات خفيفة وبندقيتين من طراز "آية كيه 47" وقاذفة صواريخ وبعض الأسلحة والذخيرة ودراجتين ناريتين تابعتين لطالبان، موضحا أن الجيش الوطني الأفغانى أبطل مفعول 3 ألغام مضادة للمركبات زرعتها طالبان لأغراض تدميرية في منطقتي تشورا ودهروود بإقليم أوروزجان وفي منطقة ميزان بإقليم زابول.
ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.
وكانت الشرطة الأفغانية، أعلنت مقتل 3 على الأقل من موظفيها على أيدى مسلحين مجهولين بإقليم باكتيا جنوب شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة محمد لال أميرى، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، "إن الحادث وقع حوالى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى بمقر الشرطة بمدينة جارديز، عاصمة الإقليم، وأسفر عن مصرع موظف وطاهى وسائق يعملون لدى جهاز الشرطة".
ولم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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