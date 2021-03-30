اليوم السابع
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مقتل سيدة اعتدى عليها مجهول بسلاح أبيض فى بورسعيد

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:40 ص
مقتل سيدة اعتدى عليها مجهول بسلاح أبيض فى بورسعيد جثه - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت سيدة بمحافظة بورسعيد، مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بعدة طعنات فى الصدر بعد أن اعتدى عليها شخص فى نطاق مساكن الحرية فى حى المناخ 

تلقى الدكتور أحمد حسن أبو هاشم ، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور عادل تعيلب ، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، بلاغًا من غرفة الطوارئ المركزية يفيد استقبال مستشفى الزهور جثة سيدة تدعى " إ.ا " ، 26 عامًا، نتيجة إصابتها بجرح قطعى بالرقبة وطعنات متعددة بالصدر عقب الاعتداء عليها من آخر بسلاح أبيض

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث والعرض على الطب الشرعي.

 

 


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مصرع سيدة بعدة طعنات فى الصدر

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