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معلومات الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:01 م
معلومات الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر معلومات الوزراء مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية في مصر
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن رئيس الجمهورية أعطى إشارة البدء لتنفيذه، بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

وأوضح الإنفوجراف إنه من المتوقع أن يُسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.

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معلومات الوزراء

الرقعة الزراعية

الحكومة

التنمية المستدامة

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