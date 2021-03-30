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مستشار وزير الزراعة: محور روض الفرج سيكون شريان للدلتا الجديدة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:36 م
مستشار وزير الزراعة: محور روض الفرج سيكون شريان للدلتا الجديدة محور روض الفرج - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، أن محور روض الفرج سيكون شريان للدلتا الجديدة مشيراً إلى أن المشروع قريب من القاهرة والإسكندرية ومدن مطروح، بالإضافة إلى الموانئ.
 
أضاف نعيم فى تصريحات له، أنه تم البدء فى أول مرحلة من مشروع الدلتا الجديدة وهى عملية التخطيط ورفع مسار المياه للمنطقة سواء كانت ترع مكشوفة أو مغطاة بالفعل الهيئة الهندسية رفعت إحداثيات المنطقة وفقا للخرائط وصلاحية الأرض للزراعة لكن التكثيف في المراحل القادمة والوقت فيه سيكون أقل من المشروعات المنفذة فى توشكى وسيناء لأنه قريب من كل الخدمات.
 
وكشف نعيم أن هذا المشروع سوف يوفر الآلاف من فرص العمل، وشباب الخريجين المتخصصين فى الزراعة سوف يتم عمل دورات تدريبية لهم مكثفة حتى يتم اكسابهم خبرات فى كيفية التعامل مع المناطق الصحراوية وطرق الرى الحديدة والتكنولوجيا الحديثة فى زراعة الصحراء وما لم يتم دراسته في الجامعة سوف يتم اكتسابه من خلال مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأنه فى التخطيط سوف يكون هناك مصانع تقوم على الإنتاج الزراعى و الحيوانى والداجنى، وكل ما يتعلق بمشروعات الزراعة المنتشرة فى الريف سيكون موجود لكن بتقنيات حديثة بمجتمعات عمرانية بشكل جديد فيها كل التكنولوجيا وهذا ليس لخريجى كليات الزراعة فقط.

الزراعة

محور روض الفرج

مشروع الدلتا الجديدة

الدلتا الجديدة

اليوم السابع بلس

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