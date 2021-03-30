مد وتدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر بقرى الكيمان وطفنيس ضمن "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتحقيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل أى عقبات لتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الاكثر احتياجات وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى هذا الصدد تابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة الأمير عبد الغني رئيس قرية الكيمان أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م قطر 4 بوصة لخدمة 32 أسرة بالقرية 4 بالكوم الاحمر التابع لقرية الكيمان، وذلك بالتعاون مع جمعية الفرقان لتنمية المجتمعات المحلية بالزنيقة وبإشراف من شركة مياه الشرب.

كما إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس بطول 850م قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فى إطار متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

واكد رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه جاري العمل بمد وتدعيم خطوط المياه بقري المركز ، وذلك ضمن أعمال تركيب 54 كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا، وخلال الجولة وجه إبراهيم نصير أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.



العمل فى تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر



تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر



جانب من تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر



رئيس المدينة يتابع وصول المواسير لدعم شبكات المياه



متابعة أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م



مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م بقرية الكيمان