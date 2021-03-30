مد وتدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر بقرى الكيمان وطفنيس ضمن "حياة كريمة"

استكمل رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتحقيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل أى عقبات لتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الاكثر احتياجات وتوفير حياة كريمة لهم.
وفى هذا الصدد تابع إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة الأمير عبد الغني رئيس قرية الكيمان أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م قطر 4 بوصة لخدمة 32 أسرة بالقرية 4 بالكوم الاحمر التابع لقرية الكيمان، وذلك بالتعاون مع جمعية الفرقان لتنمية المجتمعات المحلية بالزنيقة وبإشراف من شركة مياه الشرب.
كما إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية طفنيس بطول 850م قطر 4 بوصة لخدمة المنطقة بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فى إطار متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
واكد رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه جاري العمل بمد وتدعيم خطوط المياه بقري المركز ، وذلك ضمن أعمال تركيب 54 كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا، وخلال الجولة وجه إبراهيم نصير أجهزته التنفيذية بتذليل اي عقبات تواجه العمل.
العمل فى تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر
تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر
جانب من تدعيم خطوط مياه الشرب لخدمة الأسر
رئيس المدينة يتابع وصول المواسير لدعم شبكات المياه
متابعة أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م
مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 200م بقرية الكيمان
مدينة إسنا تجرى أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب
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