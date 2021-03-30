مدير منظمة الصحة يتوقع تقديم معاهدة مقترحة للأوبئة فى اجتماع مجلس الصحة بمايو

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن معاهدة دولية مقترحة للأوبئة قد تقدم في المجلس الوزاري السنوي لمنظمة الصحة العالمية في مايو.
وأضاف أن المعاهدة ستساعد في سد ثغرات كشفتها جائحة كوفيد-19 وتشدد تطبيق القواعد الصحية العالمية كما توفر إطار عمل للتعاون في مجالات مثل الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
وقال تيدروس "المعاهدة، التي قد يعمل مجلس الصحة العالمي على تطويرها، قد تستند إلى ميثاق منظمة الصحة العالمية بما في ذلك مفاهيم الصحة للجميع وعدم التمييز".
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