مدير منظمة الصحة يتوقع تقديم معاهدة مقترحة للأوبئة فى اجتماع مجلس الصحة بمايو

رويترز

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن معاهدة دولية مقترحة للأوبئة قد تقدم في المجلس الوزاري السنوي لمنظمة الصحة العالمية في مايو.