اليوم السابع
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مدير تعليم المنوفية يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:51 ص
مدير تعليم المنوفية يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة مدير تعليم المنوفية يعتمد نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة
المنوفية - محمد فتحى

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اعتمد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، نتيجة مسابقة المشروع الوطنى للقراءة بعد انتهاء فعاليات التصفية النهائية للأعمال المقدمة من المعلمين والطلاب المرشحين من الإدارات التعليمية العشر ، بعد إجراء التصفيات النهائية بحضور فريق التحكيم المشكل من قبل المديرية على مدار يومين تحت إشراف إدارة الجودة .

من جانبه صرح مدير المديرية، أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز ثلاثة معلمين فى مسابقة المعلم المثقف من إدارتى شبين الكوم والسادات التعليمية، كما أسفرت عن فوز عدد عشرين طالبا بمختلف المراحل العمرية والفئات والمراحل التعليمية بمدارس الإدارات التعليمية تمهيدا لتمثيل تعليم المنوفية على مستوى الجمهورية فى التصفيات النهائية، والتى ستعقد فعالياتها يوم 8 أبريل بالعاصمة الإدارية الجديدة.


تعليم المنوفية

مسابقة المشروع الوطنى للقراءة

وكيل تعليم المنوفية

نتيجة مسابقة المشروع القومى للقراءة

ادارة المنوفية التعليمية

مسابقة المعلم المثقف

شبين الكوم

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