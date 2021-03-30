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محكمة الأسرة بالإسكندرية تلزم أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه مؤخر لسمية الخشاب

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:30 م
محكمة الأسرة بالإسكندرية تلزم أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه مؤخر لسمية الخشاب الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب
الإسكندرية أسماء على بدر

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ألزمت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ 500 ألف جنيه فى دعوى مؤخر الصداق، التى رفعتها طليقته الفنانة سمية الخشاب.

وفى شق المصروفات، ألزمت المحكمة أحمد سعد بسداد مصروفات الدعوى المقيدة برقم 2241 لسنة 2019، أسرة سيدى جابر، للحصول على مؤخر صداقها.

وقدم محامى الفنانة سمية الخشاب ما يفيد عدم حصول موكلته على المؤخر الخاص بها وقدرة خمسمائة ألف جنيه خلال فترة زواجها من أحمد سعد وبعرض الدعوى على محكمة أسرة سيدى جابر وسماع الشهود من قبل المدعية والمدعى عليه أصدرت حكمها المتقدم.

 


سميه الخشاب

احمد سعد

الفنانة سمية الخشاب

اليوم السابع بلس

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