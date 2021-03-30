محافظ مطروح يوجه بمنع إقامة أى أكشاك أو منشآت تحجب رؤية البحر.. صور

مطروح حسن مشالى

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح، حيث شهد محافظ مطروح نماذج من أعمدة الإنارة الديكورية التى سيتم تركيبها على جانبى طريق الكورنيش واختيار النموذج الملائم .

كما تفقد محافظ مطروح، أعمال رفع كفاءة وترميم بعض مناطق بمستويات الكورنيش وعمل سلالم إلى الألسنة البحرية ، مع مراجعة كافة أعمال الكهرباء والإنارة، وتركيب المظلات الديكورية الملائمة لطبيعة الكورنيش السياحى، مع الإسراع في إنهاء الأعمال وزيادة عدد العمال بالشركات المنفذة.

كما شدد محافظ مطروح على منع إقامة أى أكشاك أو منشآت تحجب أو تمنع رؤية البحر ورافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال تفقده لكورنيش المدينة كلا من الأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد الباهى الأمين وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من الإدارات والجهات المعنية.