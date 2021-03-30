محافظ المنيا: 168 ألفا و490 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، استقبال المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث ستنتهى المدة المحددة غدا الأربعاء الموافق 31 مارس، وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم مع الدولة، حيث يجرى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد محافظ المنيا، خلال جولته بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، أن جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت حتى اليوم الثلاثاء، 168 ألفا و490 طلب للتصالح فى مخالفات البناء، مشدداً على رؤساء المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى.

كما التقى المحافظ، خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ووجه بحل جميع المشاكل وتقديم كافة التسهيلات، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء.

محافظ المنيا يتابع تقديم طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية



محافظ المنيا يتابع طلبات المواطنين



محافظ المنيا يستمع للمواطنين أثناء جولته بالمراكز التكنولوجية