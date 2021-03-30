محافظ المنيا: إنفاق 43 مليار جنيه على مشروعات خدمية وتنموية متنوعة

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بدأت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أنه منذ 2014 وحتى اليوم ، تم إنفاق ما يزيد عن 43 مليار جنيه على مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظة ، بمعدل متوسط 6.9 مليار جنيه سنويا ، تم إنفاقها على مستوى كافة القطاعات منها ( الصحة / التعليم / مياه الشرب والصرف الصحى / الطرق والكباري).

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا ، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وأضاف المحافظ أن هناك مشروعات قد تم الانتهاء منها بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح الرئاسى ، ومن أهم تلك المشروعات محور سمالوط الحر على النيل بطول حوالى 24 كم وعرض 21 م، ومحطة وشبكات مياه شرب مدينة ابوقرقاص تشغيل جزئى بطاقة 102 ألف م3/يوم وكذلك وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى الرئيسى وانهاء أعمال 3 مستشفيات مركزية وهى سمالوط النموذجى وملوى وديرمواس، كما يجرى العمل فى مستشفى المنيا الجامعى ( ثلاثى الأجنحة ) ، وملحق العمليات والكلى والعناية المركزة بالمستشفى ، مما سيساهم فى حدوث طفرة كبيرة فى القطاع الصحى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابع، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً الى 22 مليار جنية، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

واكد المحافظ أن مشروع تطوير الريف المصرى يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وانه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر.

وطالب المحافظ بتكثيف ونشر الوعى الوطنى والانتماء لدى طلاب الجامعة ، والعمل على تنظيم رحلات للطلاب لتلك المشروعات للتعرف عليها عن قرب، كما طالب بالعمل على الاستمرار فى تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ أن أهالى محافظة المنيا سوف يشهدون خلال الفترة القادمة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات خدمية كبرى تمس احتياجاتهم الأساسية بالإضافة لما تم تحقيقه على أرض الواقع ، ففى قطاع التعليم يجرى إنشاء وتوسعة وإحلال كلى وجزئى لعدد 85 مدرسة بإجمالى 1194 فصل مما سيكون له الأثر فى تخفيض كثافات الفصول وحل مشكلة الفترتين حيث يوجد بالمحافظة عدد ( 3168 ) مدرسة داخل ( 1847 ) مبنى.

وكان رئيس الجامعة قد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج الأليم، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا لدعمه ومساندته لكافة الأنشطة والفعاليات التى تتم بالجامعة.