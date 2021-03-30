اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:09 م
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محافظ القليوبية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى السبت

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:56 م
محافظ القليوبية: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى السبت اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار والأغنام، السبت المقبل الموافق 3 أبريل للعام الجارى، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية بالقليوبية والتي تمثل جزء من الأمن القومي للبلاد.

وأوضح محافظ القليوبية، فى بيان له، أنه سيتم ذلك بالتنسيق والمشاركة بين مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتورة أمل العسيلي، وبين قوات الشرطة والجهاز التنفيذي بالمحافظة ومديريات الزراعة والأوقاف والكنائس توفيرا للدعم الأمني واللوجيستي لهذه الحملة القومية.


اخبار القليوبية

الطب البيطرى بالقليوبية

مرض الجلد العقدي

الابقار والأغنام

بيطرى القليوبية

محافظ القليوبية

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