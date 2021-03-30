محافظ الفيوم يتفقد قافلتى المواد الغذائية من صندوق تحيا مصر للأولى بالرعاية

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلتى المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن حملتى "ابواب الخير" و"إفطار صائم" بهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجاً داخل منازلهم طوال شهر رمضان.
شملت قافلتا "صندوق تحيا مصر" لمحافظة الفيوم، 9 شاحنات، محملة بـ 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بواقع 10 ألاف كرتونة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف كرتونة زنة الكرتونة 10,7 كجم للكرتونة، كما شملت القافلة 16 ألف شنطة دواجن، بواقع 10 ألاف شنطة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف شنطة تتضمن كل شنطة 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2,3 كيلو جرام، دعماً للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا.
وأضاف المحافظ، أن المساعدات ستوزع من خلال 123 جمعية رئيسية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقاً لضوابط محددة بشكل منظم وبمنتهى الشفافية بمتابعة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومن خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة، مؤكداً على مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.
ووجه "محافظ الفيوم" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة الفيوم، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر، على استمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي، لافتاً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص.
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