محافظ الفيوم يتفقد قافلتى المواد الغذائية من صندوق تحيا مصر للأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قافلتى المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن حملتى "ابواب الخير" و"إفطار صائم" بهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجاً داخل منازلهم طوال شهر رمضان.

شملت قافلتا "صندوق تحيا مصر" لمحافظة الفيوم، 9 شاحنات، محملة بـ 16 ألف كرتونة مواد غذائية، بواقع 10 ألاف كرتونة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف كرتونة زنة الكرتونة 10,7 كجم للكرتونة، كما شملت القافلة 16 ألف شنطة دواجن، بواقع 10 ألاف شنطة من صندوق تحيا مصر، و6 ألاف شنطة تتضمن كل شنطة 2 من الدواجن بمتوسط وزن 2,3 كيلو جرام، دعماً للأسر الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف المحافظ، أن المساعدات ستوزع من خلال 123 جمعية رئيسية على الأسر الأولى بالرعاية، طبقاً لضوابط محددة بشكل منظم وبمنتهى الشفافية بمتابعة وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ومن خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية، والتى بدورها تتولى عملية التوزيع المباشر على الأسر المستهدفة، مؤكداً على مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

ووجه "محافظ الفيوم" الشكر للقيادة السياسية على إهتمامها بمحافظة الفيوم، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر، على استمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأكثر إحتياجا كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى خدمة الأهالي، لافتاً أن هذا التعاون يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص.