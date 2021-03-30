محافظ الشرقية يتابع إنشاء 8 مشروعات صرف منيا القمح بـ 901 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء 8 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 901 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 95 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و565 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة بلغت 901 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات.

· إنشاء محطة معالجة ومحطتى رفع بقرية سنهوا بتكلفة 28 مليون جنيه.

· إنشاء محطة معالجة ومحطتى رفع بقريتى التلين والقبة بتكلفة 55 مليون جنيه.

· إنشاء محطتى رفع صرف صحى بشلشلمون بتكلفة 55 مليون جنيه.

· إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه.

· إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية كرديده بتكلفة 350 مليون جنيه.

· إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية الميمونة بتكلفة 35 مليون جنيه.

· إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بقرية العزيزية بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتنفيذ مشروع صرف صحى بقريتى السعديين والنعامنه وتوابعهما بتكلفة 360 مليون جنيه،وذلك إستكمالاً وتدعيماً لمشروعات البنية التحتية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

على جانب آخر، أمر محافظ الشرقية الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا بإزالة كافة التعديات على الطريق العام بمدخل طريق قرية العواسجة وعزبة الشوادفى بسبب قيام أحد المواطنين ببناء حوض بالحجر وبئر ماء كمسقى لأراضيهم مما تسببت فى ضيق مدخل الطريق وأصبح أقل من ثلاثة أمتار بالرغم أن عرضه الرسمى ثمانية أمتار فضلاً عن وجود أشجار و أعمدة الإنارة بوسط الطريق مما تتسبب فى إعاقة حركة السيارات.

ومن جانبها أوضحت رئيسة مركز ومدينة ههيا أنه تم نقل أعمدة الإنارة على جانبى الطريق بمسافة 1.5 متر، و رفع الأشجار لإستكمال أعمال تبطين الترعة بمدخل القرية وإزالة أى تعديات فى مدخل الطريق المؤدى إلى قرية العواسجة وعزبة الشوادفي.

وكان " واتس اب" محافظ الشرقية قد تلقى إستغاثة من أهالى قرية العواسجة وعزبة الشوادفى التابعتين لمركز ههيا لقيام أحد المواطنين بالتعدى على الطريق العام ببناء حوض بالحجر وبئر ماء كمسقى لأراضيهم الزراعية فضلاً عن وجود أعمدة الإنارة و أشجار بوسط الطريق المؤدى إلى القرية والعزبة.

قدم أهالى قرية العواسجة وعزبة الشوادفى الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابه لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.