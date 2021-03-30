محافظ السويس يستعرض مقومات المنطقة الاقتصادية لمستثمرى كرواتيا

السويس- سيد نون

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماع مع غرينتش رادمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بمبنى ديوان عام المحافظة، لبحث التعاون الاقتصادى بين البلدين.

بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وسفير دولة كرواتيا فى مصر و 11 رجل أعمال.

قال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة تقع على مساحة 209 كيلومتر مربع يتابعها 3 موانئ البحرية ، لافتا إلى أن المنطقة جاهزة لاستقطاب كافة الصناعات المختلفة من صناعات البتروكيماويات و المنسوجات مجهزة من كافة المرافق .

وعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتى تمثل القطاع الجنوبى وتضم الأدبية والسخنة كما تم عرض أهم المشاريع الناجحة التى أقيمت خلال الفترة الماضية.

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن السويس موقعها فريد وتشمل عدد من الموانى المتنوعة ومنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة عتاقة الصناعية وتشمل عدد من المجالات تتيح الفرص لتصدير المنتج للخارج والاستهلاك المحلى ويوجد نموذج اقتصادى داخل المنطقة الاقتصادية وهى المنطقة الصينية الصناعية والتى توجد بها حجم صناعات كبيرة و متنوعة تماما.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المناطق مجهزة تماما من المرافق العامة و الخدمات مشيرا إلى اننا ندعم الاستثمار وتقدم له تسهيلات فى جميع النواحى وترحب بالدول الصديقة كرواتيا.

قال غرينتش رادمان ، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، إن الاستثمارات الكرواتية ممكن أن تكون فى مجالات التعاون فى الطاقة و البترول الثروة السمكية والخشب.

واشار إلى اننا جئنا إلى مصر لمزيد من الاستثمارات من خلال الوفد رجال الأعمال والذى يضم الغرفة التجارية الكرواتية و بنك الاستثمار مركز البناء وشركات متنوعة.