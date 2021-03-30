محافظ الدقهلية يحيل محاضر ضبط مواد غذائية فاسدة بالمنصورة للنيابة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم ضبط 1416 كيلو جرام من السلع والمواد الغذائية، وإعدام 404 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إحالة محاضر المخالفات المحررة للنيابة العامة، حيث قام أصحاب المحلات بعرضها للبيع للمواطنين بالرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وشدد مختار، على ضرورة متابعة تصرفات النيابة فى هذا الشأن وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات، جاء ذلك بناء على التقرير التى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن حملات الرقابة الصحية والتفتيش على عدد من المحلات بنطاق حى غرب المنصورة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم المرور على 9 منشآت ومحلات لبيع السلع الغذائية، وضبطت الحملة 2 منشأة بدون ترخيص وبها خطر داهم، ووجه المحافظ باتخاذ إجراءات بالغلق الإدارى لها.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم ضبط جبن مطبوخ طعم الشيدر والزيتون بعدد 70 كرتونة، وزن الكرتونة 12 بإجمالى وزن 840 كيلو جرام، وضبط جبن مطبوخ طعم الشيدر بالفلفل بعدد 19 كرتونة وزن الواحدة 18 كيلوجرام، بإجمالى وزن 342 كيلو جرام.

وأضاف أنه تم سحب 19 عينة للفحص بالمعامل المركزية، وأنه تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات، كما تم إعدام كميات من جبن النباتى الدهن بعدد 54 عبوة بوزن اجمالى 27 كيلو جرام، وجبنة بطعم البسطرمة 30 عبوة بوزن إجمالى 15 كيلو جرام، وجبن مطبوخ شيدر طعم الزيتون بعدد 16عبوة بإجمالى وزن 28.8 كيلو جرام، وضبط عصير جوافة 30 لترا، وعصير برتقال 40 لتر، ومعجون جبن مطبوخ مثلثات بعدد 34 عبوة، بإجمالى وزن 3.6 كيلو جرام ، وجبنة بإجمالى وزن 80 كيلو جرام وخضار مطهى وزن 30 كيلو جرام، وأرز مطهى بوزن 40 كيلو جرام ودجاج مطهى بوزن 20 كيلو جرام وخضار طازج بوزن 80 كيلو جرام و30 كيلو جرام كفتة مطهية.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة للبيع للمواطنين والتصدى لأية محاولات للتلاعب من أى نوع وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت أعمال الحملات التفتيشية والرقابية من قطاع الصحة على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافه السلع الغذائية، ومدى توافرها بالجوده والصلاحية المطلوبة، واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.