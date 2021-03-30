محافظ البحيرة يستقبل سفير بيلاروسيا لتوقيع بروتوكول تبادل تجارى.. صور

البحيرة- ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السفير سرجى تيرينتيف، سفير دولة بيلاروسيا وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد.

وتأتى الزيارة فى إطار توقيع بروتوكول بين الشركات البيلاروسية المصرية والشركات المصرية بنطاق محافظة البحيرة، وخلال اللقاء أكد اللواء هشام آمنة، عمق العلاقات الثنائية والتى شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية فى كافة المجالات، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الإقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا.

ومن المقرر أن يتوجه محافظ البحيرة وسفير دولة بيلاروسيا ومرافقوه إلى الغرفة التجارية بدمنهور لتوقيع بروتوكول بين الشركات البيلاروسية والشركات المصرية بنطاق المحافظة .

وفى هذا السياق قام السفير سيرجى تيرينتيف سفير دولة بيلاروسيا بزيارة البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر بمرافقة وفد تجارى رفيع المستوى.

ضم الوفد الدبلوماسى ميخائيل سنوبكو الملحق التجارى البيلاروسى واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والعضو المنتدب ذلك بالإضافة إلى عدد من الشركات البيلاروسية.

من جانبه، أكد المحاسب فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن زيارة سفير بيلاروسيا والوفد التجارى للبورصة تأتى فى إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والسفارة البيلاروسية بالقاهرة.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مع السفارة البيلاروسية يأتى ضمن مجهودات الغرفة التجارية فى إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية فى الداخل و الخارج.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الفرص التصديرية وخاصة المنتجات الزراعية وتقديم إطار عمل عام يوجه الاتصال والتعاون المستمر بين رجال الأعمال من البلدين عن خلال تسهيل تبادل الوفود التجارية بين البلدين.

وأعرب السفير البيلاروسى عن إعجابه بالبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر والبورصة الزراعية ببيلاروسيا.



البورصة السلعية الزراعية